Ахметов Расим Исмагилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1939
Дата смерти15.05.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1963
Мать ребёнка: Ахметова (Валетдинова) Флюра Абдурахмановна
Рождение ребёнка
10.08.1966
Мать ребёнка: Ахметова (Фатхутдинова) Васимя Хаеретдиновна
Рождение ребёнка
28.10.1968
Дочь: Ахметова Римма Расимовна
Мать ребёнка: Ахметова (Фатхутдинова) Васимя Хаеретдиновна
Смерть
15.05.2010