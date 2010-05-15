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Ахметов Расим Исмагилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1939

Дата смерти

15.05.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1939

Отец: Ахметов Исмагил Габдулвалитович

Мать: Ахметова (Курмангалиева) Нафиса Хамидулла кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахметова (Валетдинова) Флюра Абдурахмановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахметова (Фатхутдинова) Васимя Хаеретдиновна

Рождение ребёнка
08.08.1963

Сын: Ахметов Рамиль Расимович

Мать ребёнка: Ахметова (Валетдинова) Флюра Абдурахмановна

Рождение ребёнка
10.08.1966

Сын: Ахметов Ринат Расимович

Мать ребёнка: Ахметова (Фатхутдинова) Васимя Хаеретдиновна

Рождение ребёнка
28.10.1968

Дочь: Ахметова Римма Расимовна

Мать ребёнка: Ахметова (Фатхутдинова) Васимя Хаеретдиновна

Смерть
15.05.2010

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