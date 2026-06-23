Случевский АФАНАСИЙ МИХАЙЛОВИЧ Около 1750 — найти родственников по фамилии на Familio

Случевский АФАНАСИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился Около 1750

умер 1805

Дети
Случевский КОНСТАНТИН АФАНАСЬЕВИЧ(1)1784 г.р.
Случевский КАПИТОН АФАНАСЬЕВИЧ1789 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Случевский КОНСТАНТИН АФАНАСЬЕВИЧ(1)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Случевский КАПИТОН АФАНАСЬЕВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Случевский КОНСТАНТИН АФАНАСЬЕВИЧ(2)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Случевский ГРИГОРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1805

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