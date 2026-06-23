Случевский АФАНАСИЙ МИХАЙЛОВИЧ
мужской, родился Около 1750
умер 1805
Дети
Случевский КОНСТАНТИН АФАНАСЬЕВИЧ(1)1784 г.р.
Случевский КАПИТОН АФАНАСЬЕВИЧ1789 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Случевский КОНСТАНТИН АФАНАСЬЕВИЧ(1)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Случевский КАПИТОН АФАНАСЬЕВИЧ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Случевский КОНСТАНТИН АФАНАСЬЕВИЧ(2)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Случевский ГРИГОРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1805