Вишневский Георгий Алексеевич
мужской, родился 1903, Кострома, город Кострома, Костромская область
умер 1985, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
МатьВишневская (Бородатова) Елена Дмитриевна22.03.1881 г.р.
ОтецВишневский Алексей Иванович14.03.1871 г.р.
Супруги
Вишневская Минодора Павловна1909 г.р.
Дети
Никитина (Вишневская) Надежда Георгиевна24.06.1932 г.р.
Вишневский Вадим Георгиевич1937 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1932
Дочь: Никитина (Вишневская) Надежда Георгиевна
Мать ребёнка: Вишневская Минодора Павловна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Вишневский Вадим Георгиевич
Мать ребёнка: Вишневская Минодора Павловна
Смерть
1985