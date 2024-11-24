Вишневский Георгий Алексеевич 1903 — найти родственников по фамилии на Familio

Вишневский Георгий Алексеевич

Автор
ИЕ
Евтеев И.

мужской, родился 1903, Кострома, город Кострома, Костромская область

умер 1985, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Вишневская (Бородатова) Елена Дмитриевна22.03.1881 г.р.
Отец
Вишневский Алексей Иванович14.03.1871 г.р.
Супруги
Вишневская Минодора Павловна1909 г.р.
Дети
Никитина (Вишневская) Надежда Георгиевна24.06.1932 г.р.
Вишневский Вадим Георгиевич1937 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Вишневский Алексей Иванович

Мать: Вишневская (Бородатова) Елена Дмитриевна

Кострома, город Кострома, Костромская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вишневская Минодора Павловна

Рождение ребёнка
24.06.1932

Дочь: Никитина (Вишневская) Надежда Георгиевна

Мать ребёнка: Вишневская Минодора Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1937

Сын: Вишневский Вадим Георгиевич

Мать ребёнка: Вишневская Минодора Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
1985
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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