Вишневский Алексей Иванович 14.03.1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Вишневский Алексей Иванович

Автор
ИЕ
Евтеев И.

мужской, родился 14.03.1871, Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область

умер Неизвестно

Мать
Вишневская Александра Александровна1836 г.р.
Отец
Вишневский Иван Алексеевич1826 г.р.
Супруги
Вишневская (Бородатова) Елена Дмитриевна22.03.1881 г.р.
Дети
Вишневский Алексей Алексеевич1902 г.р.
Вишневский Георгий Алексеевич1903 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1871

Отец: Вишневский Иван Алексеевич

Мать: Вишневская Александра Александровна

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вишневская (Бородатова) Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Вишневский Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Вишневская (Бородатова) Елена Дмитриевна

Кострома, город Кострома, Костромская область

Рождение ребёнка
1903

Сын: Вишневский Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Вишневская (Бородатова) Елена Дмитриевна

Кострома, город Кострома, Костромская область

Рождение ребёнка
1905

Сын: Вишневский Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Вишневская (Бородатова) Елена Дмитриевна

Кострома, город Кострома, Костромская область

Смерть
Неизвестно

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