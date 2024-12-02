Вишневский Алексей Иванович
мужской, родился 14.03.1871, Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
умер Неизвестно
МатьВишневская Александра Александровна1836 г.р.
ОтецВишневский Иван Алексеевич1826 г.р.
Супруги
Вишневская (Бородатова) Елена Дмитриевна22.03.1881 г.р.
Дети
Вишневский Алексей Алексеевич1902 г.р.
Вишневский Георгий Алексеевич1903 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1871
Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Сын: Вишневский Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Вишневская (Бородатова) Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Вишневский Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Вишневская (Бородатова) Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Вишневский Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Вишневская (Бородатова) Елена Дмитриевна
Смерть
Неизвестно