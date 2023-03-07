Пятницкий Григорий Лазарев
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1897
Жена: Домника Филиппова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1898
Сын: Пятницкий Павел Григорьев
Мать ребёнка: Домника Филиппова
Рождение ребёнка
27.06.1900
Мать ребёнка: Домника Филиппова
Рождение ребёнка
17.01.1902
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Домника Филиппова
Смерть
Неизвестно