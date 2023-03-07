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Пятницкий Григорий Лазарев

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Место рождения

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.02.1897

Жена: Домника Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1898

Сын: Пятницкий Павел Григорьев

Мать ребёнка: Домника Филиппова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.06.1900

Сын: Пятницкий Пётр Григорьев

Мать ребёнка: Домника Филиппова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1902

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Домника Филиппова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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