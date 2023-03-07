Новоселов Кондратий Акинфеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовоселов Кондратий Акинфеев

Новоселов Кондратий Акинфеев

avatar

Место рождения

поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1714 г.р.

Мать

Около 1712 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Новоселов Акинфей Никитин

Мать: Новоселова Анна Алексеева

поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close