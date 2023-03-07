Новоселов Кондратий Акинфеев
Место рожденияпоч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762