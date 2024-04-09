Потоцкий Юзеф Альфред Генрик
мужской, родился 08.04.1895, Шепетовка, Хмельницька область
умер 12.09.1968, Лозанна
Супруги
Потоцкая (Радзивилл) Кристина Мария Пелагея15.11.1908 г.р.
Дети
Потоцкая Анна19.08.1931 г.р.
Муаззучелли Лопес Де Кебаллос (Потоцкая) Дорота13.04.1935 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Шепетовка, Хмельницька область
Бракосочетание
08.10.1930
Рождение ребёнка
19.08.1931
Дочь: Потоцкая Анна
Мать ребёнка: Потоцкая (Радзивилл) Кристина Мария Пелагея
Рождение ребёнка
13.04.1935
Дочь: Муаззучелли Лопес Де Кебаллос (Потоцкая) Дорота
Мать ребёнка: Потоцкая (Радзивилл) Кристина Мария Пелагея
Рождение ребёнка
16.07.1937
Дочь: Д Орнано (Потоцкая) Изабелла
Мать ребёнка: Потоцкая (Радзивилл) Кристина Мария Пелагея
Рождение ребёнка
13.10.1940
Сын: Потоцкий Пётр Станислав Юзеф
Мать ребёнка: Потоцкая (Радзивилл) Кристина Мария Пелагея
Смерть
12.09.1968