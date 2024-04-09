Потоцкий Юзеф Альфред Генрик 08.04.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Потоцкий Юзеф Альфред Генрик

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 08.04.1895, Шепетовка, Хмельницька область

умер 12.09.1968, Лозанна

Супруги
Потоцкая (Радзивилл) Кристина Мария Пелагея15.11.1908 г.р.
Дети
Потоцкая Анна19.08.1931 г.р.
Муаззучелли Лопес Де Кебаллос (Потоцкая) Дорота13.04.1935 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Шепетовка, Хмельницька область

Бракосочетание
08.10.1930

Жена: Потоцкая (Радзивилл) Кристина Мария Пелагея

Варшава, Rzeczpospolita Polska

Рождение ребёнка
19.08.1931

Дочь: Потоцкая Анна

Мать ребёнка: Потоцкая (Радзивилл) Кристина Мария Пелагея

Варшава, Rzeczpospolita Polska

Рождение ребёнка
13.04.1935

Дочь: Муаззучелли Лопес Де Кебаллос (Потоцкая) Дорота

Мать ребёнка: Потоцкая (Радзивилл) Кристина Мария Пелагея

Варшава, Rzeczpospolita Polska

Рождение ребёнка
16.07.1937

Дочь: Д Орнано (Потоцкая) Изабелла

Мать ребёнка: Потоцкая (Радзивилл) Кристина Мария Пелагея

Варшава, Rzeczpospolita Polska

Рождение ребёнка
13.10.1940

Сын: Потоцкий Пётр Станислав Юзеф

Мать ребёнка: Потоцкая (Радзивилл) Кристина Мария Пелагея

Смерть
12.09.1968

Мы используем куки для улучшения работы сайта.