Трофимов Мать Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Потапова Анна Моисеевна
Отец ребёнка: Трофимов Моисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Югова Анна Моисеевна
Отец ребёнка: Трофимов Моисей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофимов Моисей
Смерть
Неизвестно