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Квасников Яков Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Квасников Афанасий Савинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Квасников Трафим Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Квасникова Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1825
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