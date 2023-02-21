Квасников Яков Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Квасников Афанасий Савинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Квасников Трафим Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Квасникова Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1825