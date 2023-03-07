Наймушин Феклист (Феоктист) Павлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиПосле 1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Наймушин Павел Евсеев
Бракосочетание
14.01.1790 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Наймушин Агафон Феоктистов
Мать ребёнка: Наймушина Евдокия (Овдотья) (Елистратова)
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Наймушин Трифон Феоктистов
Мать ребёнка: Наймушина Евдокия (Овдотья) (Елистратова)
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Наймушин Поликарп Феоктистов
Мать ребёнка: Наймушина Евдокия (Овдотья) (Елистратова)
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Наймушин Алексей Феоктистов
Мать ребёнка: Наймушина Евдокия (Овдотья) (Елистратова)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1821