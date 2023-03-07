Наймушин Феклист (Феоктист) Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наймушин Феклист (Феоктист) Павлов

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Место рождения

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

После 1821

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Наймушин Павел Евсеев

Мать: Наймушина Авдотья Родионова

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
14.01.1790 ст.

Жена: Наймушина Евдокия (Овдотья) (Елистратова)

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Наймушин Агафон Феоктистов

Мать ребёнка: Наймушина Евдокия (Овдотья) (Елистратова)

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Наймушин Трифон Феоктистов

Мать ребёнка: Наймушина Евдокия (Овдотья) (Елистратова)

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Наймушин Поликарп Феоктистов

Мать ребёнка: Наймушина Евдокия (Овдотья) (Елистратова)

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Наймушин Алексей Феоктистов

Мать ребёнка: Наймушина Евдокия (Овдотья) (Елистратова)

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1821
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