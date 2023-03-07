Наймушина Евдокия (Овдотья) (Елистратова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наймушина Евдокия (Овдотья) (Елистратова)

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Место рождения

поч. Урванцова, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

После 1821

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Урванцова, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.01.1790 ст.

Муж: Наймушин Феклист (Феоктист) Павлов

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Наймушин Агафон Феоктистов

Отец ребёнка: Наймушин Феклист (Феоктист) Павлов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Наймушин Трифон Феоктистов

Отец ребёнка: Наймушин Феклист (Феоктист) Павлов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Наймушин Поликарп Феоктистов

Отец ребёнка: Наймушин Феклист (Феоктист) Павлов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Наймушин Алексей Феоктистов

Отец ребёнка: Наймушин Феклист (Феоктист) Павлов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1821
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