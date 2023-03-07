Наймушина Евдокия (Овдотья) (Елистратова)
Место рожденияпоч. Урванцова, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиПосле 1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Урванцова, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.01.1790 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Наймушин Агафон Феоктистов
Отец ребёнка: Наймушин Феклист (Феоктист) Павлов
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Наймушин Трифон Феоктистов
Отец ребёнка: Наймушин Феклист (Феоктист) Павлов
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Наймушин Поликарп Феоктистов
Отец ребёнка: Наймушин Феклист (Феоктист) Павлов
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Наймушин Алексей Феоктистов
Отец ребёнка: Наймушин Феклист (Феоктист) Павлов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1821