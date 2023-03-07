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Боршевников Семен Васильевич

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Место рождения

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Боршевников Василий Григорьев

Мать: не указана

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мария Семенова

Мать ребёнка: Боршевникова Евдокия Васильева

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Агния Семенова

Мать ребёнка: Боршевникова Евдокия Васильева

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1855

Сын: Боршевников Павел Семенович

Мать ребёнка: Боршевникова Евдокия Васильева

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1857

Сын: Боршевников Михайло Семенович

Мать ребёнка: Боршевникова Евдокия Васильева

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боршевникова Евдокия Васильева

Смерть
Неизвестно
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