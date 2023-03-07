Боршевников Семен Васильевич
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Боршевников Василий Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мария Семенова
Мать ребёнка: Боршевникова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Агния Семенова
Мать ребёнка: Боршевникова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
25.06.1855
Сын: Боршевников Павел Семенович
Мать ребёнка: Боршевникова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
27.10.1857
Сын: Боршевников Михайло Семенович
Мать ребёнка: Боршевникова Евдокия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно