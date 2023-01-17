Кокошкина Мария Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокошкина Мария Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1875

Дочь: Анна Косьмина

Отец ребёнка: Кокошкин Косьма Иванов

Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокошкин Иоанн Космин

Отец ребёнка: Кокошкин Косьма Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокошкин Алексий Космин

Отец ребёнка: Кокошкин Косьма Иванов

Смерть
Неизвестно
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