Кокошкина Мария Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1875
Дочь: Анна Косьмина
Отец ребёнка: Кокошкин Косьма Иванов
Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кокошкин Косьма Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кокошкин Косьма Иванов
Смерть
Неизвестно