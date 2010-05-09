Лоскутов Степан Яковлевич
Место рожденияРоссия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Дата рождения20.05.1925
Дата смерти09.05.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1925
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.05.2010