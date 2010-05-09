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Лоскутов Степан Яковлевич

Место рождения

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный

Дата рождения

20.05.1925

Дата смерти

09.05.2010

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

Около 1895 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1925

Отец: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew

Мать: Лоскутова Мария Степановна

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.05.2010
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