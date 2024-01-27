Лоскутова (Сысоева) Мария Степановна
Место рожденияТурция Карс с.Ново-Селим
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1895
Отец: Сысоев Степан
Мать: ?
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
20.05.1925
Сын: Лоскутов Степан Яковлевич
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Лоскутов Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1929
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: Галина Яковлевна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Феня Яковлевна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Тетя Паша Яковлевна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный