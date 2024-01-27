Лоскутова (Сысоева) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Сысоева) Мария Степановна

Место рождения

Турция Карс с.Ново-Селим

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Сысоев Степан

Мать: ?

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
20.05.1925

Сын: Лоскутов Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Лоскутов Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Лоскутов Неизв Яковлевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Галина Яковлевна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Феня Яковлевна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Тетя Паша Яковлевна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Андреевич Andrew

Смерть
Неизвестно
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
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