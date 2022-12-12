Котов Яков Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Котов Герасим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1890
Мать ребёнка: Котова Ефимия Маркеловна
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Ефимия Маркеловна
Смерть
Неизвестно