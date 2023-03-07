Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Кривой Авраам Варфоломеев
Кривой Авраам Варфоломеев
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Немытки
, Кавширская волость, Поречский уезд
Дата рождения
1804
Дата смерти
1821
Пол
Мужской
Отец
Кривой Варфоломей Филиппов
1783 г.р.
Мать
Кривая Евдокия Артемова
До 1783 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец:
Кривой Варфоломей Филиппов
Мать:
Кривая Евдокия Артемова
Немытки
, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
1821
Немытки
, Кавширская волость, Поречский уезд
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия