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Кривой Авраам Варфоломеев

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Место рождения

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1804

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Отец

1783 г.р.

Мать

До 1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Кривой Варфоломей Филиппов

Мать: Кривая Евдокия Артемова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
1821
Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
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