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Столяров Федор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

1902

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Столяров Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столярова Дарья

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Комарова (Столярова) Елена Федоровна

Мать ребёнка: Столярова Дарья

Городна, Луховицы, Московская область
Городна расположена на пересечении двух дорог: бывшего Астраханского тракта (Москва-Астрахань) и дороги из Коломны в Зарайск. В 1859 году в Городне было 43 двора и 982 жителя. На 1860 год селом Город... Показать все
Смерть
1902

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