Столяров Федор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти1902
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Столяров Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Столярова Дарья
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Комарова (Столярова) Елена Федоровна
Мать ребёнка: Столярова Дарья
Городна, Луховицы, Московская область
Городна расположена на пересечении двух дорог: бывшего Астраханского тракта (Москва-Астрахань) и дороги из Коломны в Зарайск. В 1859 году в Городне было 43 двора и 982 жителя. На 1860 год селом Город... Показать все
Смерть
1902