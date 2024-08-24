Столярова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Комарова Елена Федоровна
Отец ребёнка: Столяров Федор Петрович
Городна, Луховицы, Московская область
Городна расположена на пересечении двух дорог: бывшего Астраханского тракта (Москва-Астрахань) и дороги из Коломны в Зарайск. В 1859 году в Городне было 43 двора и 982 жителя. На 1860 год селом Город... Показать все
Смерть
Неизвестно