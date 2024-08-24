Столярова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столярова Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столяров Федор Петрович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Комарова Елена Федоровна

Отец ребёнка: Столяров Федор Петрович

Городна, Луховицы, Московская область
Городна расположена на пересечении двух дорог: бывшего Астраханского тракта (Москва-Астрахань) и дороги из Коломны в Зарайск. В 1859 году в Городне было 43 двора и 982 жителя. На 1860 год селом Город... Показать все
Смерть
Неизвестно

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