Аленкина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аленкина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аленкин Трофим Никитич

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Гальникова (Аленкина) Акулина Трофимовна

Отец ребёнка: Аленкин Трофим Никитич

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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