Терешкин Артемий Феодорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терешкин Артемий Феодорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терешкин Феодор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1898

Сын: Терешкин Трофим Артемьевич

Мать ребёнка: Терешкина Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.07.1907

Дочь: Слободян Евдокия Артемьевна

Мать ребёнка: Терешкина Евдокия Дмитриевна

Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.09.1910

Дочь: Еармакова Марфа Артемьевна

Мать ребёнка: Терешкина Евдокия Дмитриевна

Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.01.1914

Сын: Терешкин Афанасий Артемьевич

Мать ребёнка: Терешкина Евдокия Дмитриевна

Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сваткова Мария Артемьевна

Мать ребёнка: Терешкина Евдокия Дмитриевна

Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терешкина Евдокия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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