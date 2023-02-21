Терешкина Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерешкина Евдокия Дмитриевна

Терешкина Евдокия Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1898

Сын: Терешкин Трофим Артемьевич

Отец ребёнка: Терешкин Артемий Феодорович

Рождение ребёнка
28.07.1907

Дочь: Слободян Евдокия Артемьевна

Отец ребёнка: Терешкин Артемий Феодорович

Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.09.1910

Дочь: Еармакова Марфа Артемьевна

Отец ребёнка: Терешкин Артемий Феодорович

Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.01.1914

Сын: Терешкин Афанасий Артемьевич

Отец ребёнка: Терешкин Артемий Феодорович

Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сваткова Мария Артемьевна

Отец ребёнка: Терешкин Артемий Феодорович

Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терешкин Артемий Феодорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close