Терешкина Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1898
Сын: Терешкин Трофим Артемьевич
Отец ребёнка: Терешкин Артемий Феодорович
Рождение ребёнка
28.07.1907
Дочь: Слободян Евдокия Артемьевна
Отец ребёнка: Терешкин Артемий Феодорович
Рождение ребёнка
03.09.1910
Дочь: Еармакова Марфа Артемьевна
Отец ребёнка: Терешкин Артемий Феодорович
Рождение ребёнка
18.01.1914
Сын: Терешкин Афанасий Артемьевич
Отец ребёнка: Терешкин Артемий Феодорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сваткова Мария Артемьевна
Отец ребёнка: Терешкин Артемий Феодорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно