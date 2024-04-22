Кучумов Варфоломей Вахромей Ларионов
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Ларион Яковлев
Мать: Марфа Васильева
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Серова Василиса Вахромьева
Мать ребёнка: Кучумова Федора Петрова
По рс 1857 Жабки
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Кучумова Анна Варфоломеева
Мать ребёнка: Кучумова Федора Петрова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Кучумов Павел Варфоломеев
Мать ребёнка: Кучумова Федора Петрова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Кучумова Федосья Варфоломеева
Мать ребёнка: Кучумова Федора Петрова
Смерть
Неизвестно