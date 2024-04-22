Кучумов Варфоломей Вахромей Ларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучумов Варфоломей Вахромей Ларионов

Место рождения

Жабки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Ларион Яковлев

Мать: Марфа Васильева

Жабки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Серова Василиса Вахромьева

Мать ребёнка: Кучумова Федора Петрова

Жабки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
По рс 1857 Жабки
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Кучумова Анна Варфоломеева

Мать ребёнка: Кучумова Федора Петрова

Жабки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Кучумов Павел Варфоломеев

Мать ребёнка: Кучумова Федора Петрова

Жабки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Кучумова Федосья Варфоломеева

Мать ребёнка: Кучумова Федора Петрова

Смерть
Неизвестно
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