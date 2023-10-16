Кучумова Федора Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучумова Федора Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Серова Василиса Вахромьева

Отец ребёнка: Кучумов Варфоломей Вахромей Ларионов

Жабки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
По рс 1857 Жабки
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Кучумова Анна Варфоломеева

Отец ребёнка: Кучумов Варфоломей Вахромей Ларионов

Жабки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Кучумов Павел Варфоломеев

Отец ребёнка: Кучумов Варфоломей Вахромей Ларионов

Жабки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Кучумова Федосья Варфоломеева

Отец ребёнка: Кучумов Варфоломей Вахромей Ларионов

Смерть
Неизвестно
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