Кучумова Федора Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Серова Василиса Вахромьева
Отец ребёнка: Кучумов Варфоломей Вахромей Ларионов
По рс 1857 Жабки
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Кучумова Анна Варфоломеева
Отец ребёнка: Кучумов Варфоломей Вахромей Ларионов
Рождение ребёнка
1836
Сын: Кучумов Павел Варфоломеев
Отец ребёнка: Кучумов Варфоломей Вахромей Ларионов
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Кучумова Федосья Варфоломеева
Отец ребёнка: Кучумов Варфоломей Вахромей Ларионов
Смерть
Неизвестно