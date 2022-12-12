Куранова Екатерина Степановна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
по спискам 1892 года -7 лет по спискам 1895 года -13 лет (ошибочно)
Бракосочетание
30.08.1904 ст.
Жених: казак Федор Иванович Агапов - 25 Невеста: казачка Екатерина Стефановна Куранова -19,5 Поручители: Самарской губернии, Николаевского уезда, Липовской волости и села Михаил Данилович Соколов, К... Показать все
Смерть
Неизвестно