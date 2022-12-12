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Куранова Екатерина Степановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1854 г.р.

Мать

Вычислено 1859 г.р.

Муж

Вычислено 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Куранов Степан Александрович

Мать: Куранова Евдокия Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
по спискам 1892 года -7 лет по спискам 1895 года -13 лет (ошибочно)
Бракосочетание
30.08.1904 ст.

Муж: Агапов Федор Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Федор Иванович Агапов - 25 Невеста: казачка Екатерина Стефановна Куранова -19,5 Поручители: Самарской губернии, Николаевского уезда, Липовской волости и села Михаил Данилович Соколов, К... Показать все
Смерть
Неизвестно
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