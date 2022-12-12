Куранова Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
по спискам 1892 года - 33 года по спискам 1895 года - 36 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Дочь: Куранова Варвара Степановна
Отец ребёнка: Куранов Степан Александрович
по спискам 1892 - 10 лет по спискам 1895 - 13 лет
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Куранова Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Куранов Степан Александрович
по спискам 1892 года -7 лет по спискам 1895 года -13 лет (ошибочно)
Рождение ребёнка
30.04.1890 ст.
Дочь: Куранова Александра Степановна
Отец ребёнка: Куранов Степан Александрович
Восприемники: местной команды рядовой Петр Александрович Ильин и мещанка Анастасия Андреевна Ильина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-1 файл 25 номер 54
Рождение ребёнка
16.06.1893 ст.
Дочь: Куранова Александра 2 Степановна
Отец ребёнка: Куранов Степан Александрович
Восприемник: унтер-офицер Петр Александрович Ильин и Астраханская мещанка Капитолина Андреевна Резосcкова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-11 файл 37 номер 73 нет в семейном списк... Показать все
Рождение ребёнка
14.02.1898 ст.
Дочь: Куранова Фотина Степановна
Отец ребёнка: Куранов Степан Александрович
Восприемник: Астраханский мещанин Кирилл Иванович Рыдзевский и крестьянка Нижегородской губернии села Малой Якшени Анастасия Григорьевна Липатова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-2... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно