Куранова Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуранова Евдокия Андреевна

Куранова Евдокия Андреевна

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1859

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
по спискам 1892 года - 33 года по спискам 1895 года - 36 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Дочь: Куранова Варвара Степановна

Отец ребёнка: Куранов Степан Александрович

по спискам 1892 - 10 лет по спискам 1895 - 13 лет
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Куранова Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Куранов Степан Александрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
по спискам 1892 года -7 лет по спискам 1895 года -13 лет (ошибочно)
Рождение ребёнка
30.04.1890 ст.

Дочь: Куранова Александра Степановна

Отец ребёнка: Куранов Степан Александрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: местной команды рядовой Петр Александрович Ильин и мещанка Анастасия Андреевна Ильина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-1 файл 25 номер 54
Рождение ребёнка
16.06.1893 ст.

Дочь: Куранова Александра 2 Степановна

Отец ребёнка: Куранов Степан Александрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: унтер-офицер Петр Александрович Ильин и Астраханская мещанка Капитолина Андреевна Резосcкова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-11 файл 37 номер 73 нет в семейном списк... Показать все
Рождение ребёнка
14.02.1898 ст.

Дочь: Куранова Фотина Степановна

Отец ребёнка: Куранов Степан Александрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Астраханский мещанин Кирилл Иванович Рыдзевский и крестьянка Нижегородской губернии села Малой Якшени Анастасия Григорьевна Липатова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-2... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куранов Степан Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close