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Герасименко Виктор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1950

Дата смерти

23.03.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1972

Дочь: Герасименко Новикова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Микуленко Галина Федоровна

Рождение ребёнка
06.12.1976

Сын: Герасименко Роман Викторович

Мать ребёнка: Герасименко Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
03.06.1987

Сын: Герасименко Евгений Викторович

Мать ребёнка: Герасименко Людмила Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасименко Людмила Владимировна

Смерть
23.03.2005
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