Герасименко Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1950
Дата смерти23.03.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1972
Дочь: Герасименко Новикова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Микуленко Галина Федоровна
Рождение ребёнка
06.12.1976
Сын: Герасименко Роман Викторович
Мать ребёнка: Герасименко Людмила Владимировна
Рождение ребёнка
03.06.1987
Сын: Герасименко Евгений Викторович
Мать ребёнка: Герасименко Людмила Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.2005