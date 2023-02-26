Герасименко Людмила Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1976
Сын: Герасименко Роман Викторович
Отец ребёнка: Герасименко Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
03.06.1987
Сын: Герасименко Евгений Викторович
Отец ребёнка: Герасименко Виктор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно