Герасименко Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко Людмила Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1976

Сын: Герасименко Роман Викторович

Отец ребёнка: Герасименко Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
03.06.1987

Сын: Герасименко Евгений Викторович

Отец ребёнка: Герасименко Виктор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасименко Виктор Алексеевич

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