Фурсова 2-й бр Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Авдотья Ефимовна
Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Матрена Ефимовна
Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816