Замятин Яков Иванович
Место рожденияРычкова
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Замятин Иван Артемьевич
Рычкова
Рождение ребёнка
1727
Мать ребёнка: Замятина Дарья Алексеевна
Рычкова
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Полоумнова Авдотья Яковлевна
Мать ребёнка: Замятина Дарья Алексеевна
Рычкова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно