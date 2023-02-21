Замятин Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятин Яков Иванович

Место рождения

Рычкова

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Замятин Иван Артемьевич

Мать: не указана

Рычкова
Рождение ребёнка
1727

Сын: Замятин Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Замятина Дарья Алексеевна

Рычкова
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Полоумнова Авдотья Яковлевна

Мать ребёнка: Замятина Дарья Алексеевна

Рычкова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Дарья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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