Замятина (Бобова) Дарья Алексеевна
Место рожденияКутарбитка
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Бобов Андрей
Мать: не указана
Кутарбитка
Рождение ребёнка
1727
Отец ребёнка: Замятин Яков Иванович
Рычкова
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Полоумнова Авдотья Яковлевна
Отец ребёнка: Замятин Яков Иванович
Рычкова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно