Замятина (Бобова) Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (Бобова) Дарья Алексеевна

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Место рождения

Кутарбитка

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Бобов Андрей

Мать: не указана

Кутарбитка
Рождение ребёнка
1727

Сын: Замятин Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Замятин Яков Иванович

Рычкова
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Полоумнова Авдотья Яковлевна

Отец ребёнка: Замятин Яков Иванович

Рычкова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Яков Иванович

Смерть
Неизвестно
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