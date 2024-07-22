Кузнецова (Харина) Анна Никандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Харина) Анна Никандровна

Место рождения

Большой Двор, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Двор, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
22.01.1896 ст.

Муж: Кузнецов Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
23.10.1896

Сын: Кузнецов Нестор Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Афанасьевич

Гляднево, Леденгский район, Северный край
Рождение ребёнка
08.11.1898

Дочь: Кузнецова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Афанасьевич

Гляднево, Леденгский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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