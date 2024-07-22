Кузнецова (Харина) Анна Никандровна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1896 ст.
Рождение ребёнка
23.10.1896
Сын: Кузнецов Нестор Николаевич
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
08.11.1898
Дочь: Кузнецова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Афанасьевич
Смерть
Неизвестно