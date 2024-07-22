Кузнецов Николай Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1872
Бракосочетание
22.01.1896 ст.
Рождение ребёнка
23.10.1896
Сын: Кузнецов Нестор Николаевич
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Никандровна
Рождение ребёнка
08.11.1898
Дочь: Кузнецова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Никандровна
Смерть
Неизвестно