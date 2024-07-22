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Кузнецов Николай Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1872

Отец: Кузнецов Афанасий Ильич

Мать: Кузнецова Евдокия Егоровна

Бракосочетание
22.01.1896 ст.

Жена: Кузнецова Анна Никандровна

Рождение ребёнка
23.10.1896

Сын: Кузнецов Нестор Николаевич

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Никандровна

Гляднево, Леденгский район, Северный край
Рождение ребёнка
08.11.1898

Дочь: Кузнецова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Никандровна

Гляднево, Леденгский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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