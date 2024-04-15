Лемишенко Анастасия Авраамовна
Место рождения
Дата рождения21.12.1870 ст.
Дата смерти01.12.1876 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1870 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7J7-4?i=282&cc=3511744
Крещение
22.12.1870 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Смерть
01.12.1876 ст.
Причина смерти: от кори
Похороны
03.12.1876 ст.
на кладбище