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Лемишенко Анастасия Авраамовна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

21.12.1870 ст.

Дата смерти

01.12.1876 ст.

Пол

Женский

Отец

1842 г.р.

Мать

Между 1843 и 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1870 ст.

Отец: Лемишенко Авраам Николаевич

Мать: Лемишенко Любовь Евдокимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7J7-4?i=282&cc=3511744
Крещение
22.12.1870 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Смерть
01.12.1876 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от кори
Похороны
03.12.1876 ст.
на кладбище
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