Лемишенко Авраам Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Лемишенко Анастасия Авраамовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Лямишенко Марфа Авраамовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Лемишенко Мария Авраамовна
Мать ребёнка: Лемишенко Любовь Евдокимовна
Рождение ребёнка
17.01.1878 ст.
Дочь: Лемишенко Ксения Авраамовна
Мать ребёнка: Лемишенко Любовь Евдокимовна
Рождение ребёнка
05.01.1880 ст.
Сын: Лемишенко Иван Авраамович
Мать ребёнка: Лемишенко Любовь Евдокимовна
Рождение ребёнка
04.08.1881 ст.
Дочь: Наталья Авраамовна
Мать ребёнка: Лемишенко Любовь Евдокимовна
Рождение ребёнка
05.05.1884 ст.
Сын: Лемишенко Иван Авраамович
Мать ребёнка: Лемишенко Любовь Евдокимовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GT-8?i=329&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно