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Лемишенко Авраам Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Лемишенко Анастасия Авраамовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Лямишенко Марфа Авраамовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Лемишенко Мария Авраамовна

Мать ребёнка: Лемишенко Любовь Евдокимовна

Рождение ребёнка
17.01.1878 ст.

Дочь: Лемишенко Ксения Авраамовна

Мать ребёнка: Лемишенко Любовь Евдокимовна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
05.01.1880 ст.

Сын: Лемишенко Иван Авраамович

Мать ребёнка: Лемишенко Любовь Евдокимовна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
04.08.1881 ст.

Дочь: Наталья Авраамовна

Мать ребёнка: Лемишенко Любовь Евдокимовна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
05.05.1884 ст.

Сын: Лемишенко Иван Авраамович

Мать ребёнка: Лемишенко Любовь Евдокимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GT-8?i=329&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лемишенко Любовь Евдокимовна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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