Марья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Акудим Данилович

Отец ребёнка: Данила Васильевич

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Фекла Даниловна

Отец ребёнка: Данила Васильевич

Рождение ребёнка
1778

Сын: Матвей Данилович

Отец ребёнка: Данила Васильевич

Рождение ребёнка
1781

Сын: Климонт Данилович

Отец ребёнка: Данила Васильевич

Смерть
1786

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