Марья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Акудим Данилович
Отец ребёнка: Данила Васильевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Фекла Даниловна
Отец ребёнка: Данила Васильевич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Матвей Данилович
Отец ребёнка: Данила Васильевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Климонт Данилович
Отец ребёнка: Данила Васильевич
Смерть
1786