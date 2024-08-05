Малышев Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малышева (Третьякова) Нина Никитична
Рождение ребёнка
27.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малышева (Третьякова) Нина Никитична
Смерть
Неизвестно