Малышев Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Анатолий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева (Третьякова) Нина Никитична

Рождение ребёнка
21.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малышева (Третьякова) Нина Никитична

Рождение ребёнка
27.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малышева (Третьякова) Нина Никитична

Смерть
Неизвестно

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