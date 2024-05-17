Варина (Петрякова) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
11.12.1877
Рождение ребёнка
22.03.1879
Отец ребёнка: Варин Мирон Ксенофонтович
Рождение ребёнка
06.03.1881
Сын: Варин Феофилакт Миронович
Отец ребёнка: Варин Мирон Ксенофонтович
Рождение ребёнка
20.07.1883
Дочь: (Варина) Мария Мироновна
Отец ребёнка: Варин Мирон Ксенофонтович
Рождение ребёнка
19.07.1885
Отец ребёнка: Варин Мирон Ксенофонтович
Рождение ребёнка
23.07.1888
Сын: Варин Глеб Миронович
Отец ребёнка: Варин Мирон Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Около 1892
Отец ребёнка: Варин Мирон Ксенофонтович
Рождение ребёнка
30.07.1896
Отец ребёнка: Варин Мирон Ксенофонтович