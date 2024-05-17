Варина (Петрякова) Евдокия Ивановна Около 1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Варина (Петрякова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
11.12.1877

Муж: Варин Мирон Ксенофонтович

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.03.1879

Сын: Варин Гавриил Миронович

Отец ребёнка: Варин Мирон Ксенофонтович

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.03.1881

Сын: Варин Феофилакт Миронович

Отец ребёнка: Варин Мирон Ксенофонтович

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.07.1883

Дочь: (Варина) Мария Мироновна

Отец ребёнка: Варин Мирон Ксенофонтович

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.07.1885

Сын: Варин Поликарп Миронович

Отец ребёнка: Варин Мирон Ксенофонтович

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.07.1888

Сын: Варин Глеб Миронович

Отец ребёнка: Варин Мирон Ксенофонтович

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Варин Семен Миронович

Отец ребёнка: Варин Мирон Ксенофонтович

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.07.1896

Сын: Варин Матвей Миронович

Отец ребёнка: Варин Мирон Ксенофонтович

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

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