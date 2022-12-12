(Сухарева) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Сухарева) Анна Максимовна

(Сухарева) Анна Максимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сухарев Максим Петрович

Мать: не указана

Крещение
01.04.1852
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемник сарапульский мещанин Семен Леонтьев Курбатов
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close