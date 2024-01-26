Скляр Алексей Юрьевич
Место рождения
Дата рождения09.06.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1988
Отец: Бургардт Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Скляр) Валерия Алексеевна
Мать ребёнка: Скляр Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скляр Анастасия
Военная служба
С 2006 по 2008
22191
Рождение ребёнка
13.02.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скляр Анастасия