Скляр Алексей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скляр Алексей Юрьевич

Место рождения

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

09.06.1988

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

20 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1988

Отец: Бургардт Юрий

Мать: Скляр (Прохорова) Инна Васильевна

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Скляр) Валерия Алексеевна

Мать ребёнка: Скляр Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скляр Анастасия

Военная служба
С 2006 по 2008
22191
Рождение ребёнка
13.02.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скляр Анастасия

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