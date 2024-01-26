Бургардт Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28
Дочь: Стасовская (Скляр) Анастасия
Мать ребёнка: Скляр (Прохорова) Инна Васильевна
Рождение
12.09.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1988
Мать ребёнка: Скляр (Прохорова) Инна Васильевна
Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область