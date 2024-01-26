Бургардт Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бургардт Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28

Дочь: Стасовская (Скляр) Анастасия

Мать ребёнка: Скляр (Прохорова) Инна Васильевна

Рождение
12.09.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бургардт Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1988

Сын: Скляр Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Скляр (Прохорова) Инна Васильевна

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

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