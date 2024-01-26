Скляр Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скляр Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1988 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Скляр) Валерия Алексеевна

Отец ребёнка: Скляр Алексей Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скляр Алексей Юрьевич

Рождение ребёнка
13.02.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скляр Алексей Юрьевич

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