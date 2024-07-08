(Меникова) Наталья Семенова 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Меникова) Наталья Семенова

(Меникова) Наталья Семенова

Место рождения

Тверитино, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверитино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
11.09.1894

Муж: Кузьмичев Симеон Никаноров

Серпухов, Серпухов, Московская область
По женихѣ: сельца Тверстина крестьяне: Василій Андреевъ Зюзенковъ, Иванъ Константинов Колмыковъ, по невѣстѣ: изъ крестьянъ сельца Злобина заплины фейерверкехъ Андріанъ Васильевъ Прохоровъ Серпухов ско... Показать все
Рождение ребёнка
25.07.1898

Сын: Кузьмичев Николай Симеонов

Отец ребёнка: Кузьмичев Симеон Никаноров

Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.