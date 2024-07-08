Кузьмичев Симеон Никаноров 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьмичев Симеон Никаноров

Место рождения

Тверитино, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверитино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
11.09.1894

Жена: (Меникова) Наталья Семенова

Серпухов, Серпухов, Московская область
По женихѣ: сельца Тверстина крестьяне: Василій Андреевъ Зюзенковъ, Иванъ Константинов Колмыковъ, по невѣстѣ: изъ крестьянъ сельца Злобина заплины фейерверкехъ Андріанъ Васильевъ Прохоровъ Серпухов ско... Показать все
Рождение ребёнка
25.07.1898

Сын: Кузьмичев Николай Симеонов

Мать ребёнка: (Меникова) Наталья Семенова

Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
Неизвестно

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