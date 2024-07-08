Кузьмичев Симеон Никаноров
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.09.1894
По женихѣ: сельца Тверстина крестьяне: Василій Андреевъ Зюзенковъ, Иванъ Константинов Колмыковъ, по невѣстѣ: изъ крестьянъ сельца Злобина заплины фейерверкехъ Андріанъ Васильевъ Прохоровъ Серпухов ско... Показать все
Рождение ребёнка
25.07.1898
Сын: Кузьмичев Николай Симеонов
Мать ребёнка: (Меникова) Наталья Семенова
Смерть
Неизвестно