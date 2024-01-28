Криулин Потап Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Криулина Ирина Никитична
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Криулина Ирина Никитична
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Криулина Ирина Никитична
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Криулина) Агафья Потаповна
Мать ребёнка: Криулина Ирина Никитична
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Алаева (Криулина) Мавра Потаповна
Мать ребёнка: Криулина Ирина Никитична
Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Криулина) Матрена Потаповна
Мать ребёнка: Криулина Ирина Никитична
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Криулина) Наталья Потаповна
Мать ребёнка: Криулина Татьяна Андреевна
Смерть
Неизвестно