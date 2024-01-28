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Криулин Потап Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криулина Татьяна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криулина Ирина Никитична

Место жительства
Неизвестно
Сенниково, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Криулин Иван Потапович

Мать ребёнка: Криулина Ирина Никитична

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Криулин Петр Потапович

Мать ребёнка: Криулина Ирина Никитична

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Криулина) Агафья Потаповна

Мать ребёнка: Криулина Ирина Никитична

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Алаева (Криулина) Мавра Потаповна

Мать ребёнка: Криулина Ирина Никитична

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Криулина) Матрена Потаповна

Мать ребёнка: Криулина Ирина Никитична

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Криулина) Наталья Потаповна

Мать ребёнка: Криулина Татьяна Андреевна

Сенниково, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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