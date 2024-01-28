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Криулина Ирина Никитична

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Криулин Потап Иванович

Рождение ребёнка
1748

Сын: Криулин Иван Потапович

Отец ребёнка: Криулин Потап Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Криулин Петр Потапович

Отец ребёнка: Криулин Потап Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Криулина) Агафья Потаповна

Отец ребёнка: Криулин Потап Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Алаева (Криулина) Мавра Потаповна

Отец ребёнка: Криулин Потап Иванович

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Криулина) Матрена Потаповна

Отец ребёнка: Криулин Потап Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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