Криулина Ирина Никитична
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Криулин Потап Иванович
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Криулин Потап Иванович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Криулина) Агафья Потаповна
Отец ребёнка: Криулин Потап Иванович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Алаева (Криулина) Мавра Потаповна
Отец ребёнка: Криулин Потап Иванович
Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Криулина) Матрена Потаповна
Отец ребёнка: Криулин Потап Иванович
Смерть
Неизвестно