Рудко Ян (Иван) Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.07.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1900
Отец: Рудко Василий
Мать: Рудко Аксения
Эвакуация
14.08.1915
Место жительства
20.08.1919
Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воеводство, Польш... Показать все
Бракосочетание
Около 1924
Жена: Рудко Марфа Давидова
Работа или профессия
1925
Крестьянин, Владел 1½ земли | Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом пове... Показать все
Смерть
Неизвестно