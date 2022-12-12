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Рудко Ян (Иван) Васильевич

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Место рождения

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд

Дата рождения

20.07.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1852 г.р.

Мать

Около 1852 г.р.

Жена

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1900

Отец: Рудко Василий

Мать: Рудко Аксения

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Эвакуация
14.08.1915
Место жительства
20.08.1919
Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воеводство, Польш... Показать все
Бракосочетание
Около 1924

Жена: Рудко Марфа Давидова

Работа или профессия
1925
Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Крестьянин, Владел 1½ земли | Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом пове... Показать все
Смерть
Неизвестно
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