Павлов Игорь Михайлович
мужской, родился 1900, Москва, город федерального значения Москва
умер 1985
Супруги
Павлова (Фон Зигель) Наталья Дмитриевна19.04.1903 г.р.
Дети
Павлов Дмитрий Игоревич18.08.1930 г.р.
Павлова Ольга ИгоревнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Ольга Игоревна
Мать ребёнка: Павлова (Фон Зигель) Наталья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1930
Мать ребёнка: Павлова (Фон Зигель) Наталья Дмитриевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1985