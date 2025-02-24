Павлов Игорь Михайлович 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлов Игорь Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1900, Москва, город федерального значения Москва

умер 1985

Супруги
Павлова (Фон Зигель) Наталья Дмитриевна19.04.1903 г.р.
Дети
Павлов Дмитрий Игоревич18.08.1930 г.р.
Павлова Ольга ИгоревнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Ольга Игоревна

Мать ребёнка: Павлова (Фон Зигель) Наталья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова (Фон Зигель) Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.08.1930

Сын: Павлов Дмитрий Игоревич

Мать ребёнка: Павлова (Фон Зигель) Наталья Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
1985

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