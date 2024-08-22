Винокурова И Около 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Винокурова И

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Винокурова) Маремьяна Терентьевна

Отец ребёнка: Винокуров Терентий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-135л Сирота, воспитывалась в семье Солодовникова Александра Михеева и его жены (Винокуровой) Прасковьи Ивановны, её тетки
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Винокурова) Марья Терентьевна

Отец ребёнка: Винокуров Терентий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-142л Сирота, воспитывается у двоюродной тётки тороповой (Винокуровой) Федосьино вонифатьевны
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Винокурова) Аграфена Терентьевна

Отец ребёнка: Винокуров Терентий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-56л Сирота, живёт у шельпякова Фёдора зотеевича
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винокуров Терентий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
До 1858
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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