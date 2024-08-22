Винокурова И
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Винокурова) Маремьяна Терентьевна
Отец ребёнка: Винокуров Терентий Иванович
ГАСО, 179-1-213-135л Сирота, воспитывалась в семье Солодовникова Александра Михеева и его жены (Винокуровой) Прасковьи Ивановны, её тетки
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Винокурова) Марья Терентьевна
Отец ребёнка: Винокуров Терентий Иванович
ГАСО, 179-1-213-142л Сирота, воспитывается у двоюродной тётки тороповой (Винокуровой) Федосьино вонифатьевны
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Винокурова) Аграфена Терентьевна
Отец ребёнка: Винокуров Терентий Иванович
ГАСО, 179-1-213-56л Сирота, живёт у шельпякова Фёдора зотеевича
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1858