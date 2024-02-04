Карманов Дмитрий Епифанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1933
Отец: Карманов Епифан Тимофеевич
Мать: Карманова Александра
Бракосочетание
Около ?.05.1957
Рождение ребёнка
31.01.1958
Дочь: Изотова (Карманова) Светлана Дмитриевна
Мать ребёнка: Ефимова (Ковалевская) Елена Ивановна
Развод
Около 1970
Смерть
Неизвестно