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Карманов Дмитрий Епифанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1933

Отец: Карманов Епифан Тимофеевич

Мать: Карманова Александра

Бракосочетание
Около ?.05.1957

Жена: Ефимова (Ковалевская) Елена Ивановна

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
31.01.1958

Дочь: Изотова (Карманова) Светлана Дмитриевна

Мать ребёнка: Ефимова (Ковалевская) Елена Ивановна

Орша, Оршанский район, Витебская область
Развод
Около 1970

Жена: Ефимова (Ковалевская) Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно

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